فلسطين: الإجماع العربي أفشل صفقة القرن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الإجماع العربي أفشل محاولات تغيير أولويات المبادرة العربية للسلام، وأوقف ما سمي بـ»صفقة القرن».

ورأت في بيان لها أن محاولات نتنياهو وحليفه بالبيت الأبيض للقفز فوق رؤوس الفلسطينيين وتهميش القضية الفلسطينية متواصلة، عبر البحث عن أبواب هروب وطرق التفافية بعيدا عن جوهر الصراع في المنطقة ومسار الحل السياسي التفاوضي للصراع، تارة عبر هاجس العدو الخارجي، وأخرى عبر محاولات إعادة ترتيب الأولويات، كما جاءت في مبادرة السلام العربية.

وأكدت أن الموقف الفلسطيني بالتنسيق الدائم مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم نجح في التصدي لهذه المحاولات الأمريكية الإسرائيلية، وعزز من الجبهة الدولية الرافضة للتغول الأمريكي الإسرائيلي على القانون الدولي والشرعية الدولية.