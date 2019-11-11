تركيا تعلن عن ترحيل داعشي أمريكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نقلت وكالة أنباء «أناضول» التركية أمس، عن وزارة الداخلية أنه تم ترحيل «إرهابي» أمريكي من مسلحي تنظيم داعش، بينما تتواصل الاستعدادات لترحيل ألماني ودنماركي في وقت لاحق.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، إسماعيل كاتاكلي، إنه يجري احتجاز الألماني والدنماركي في مركزي ترحيل حيث تتواصل الإجراءات الخاصة بهما.

وأضاف أنه تم أيضا «الانتهاء من إجراءات ترحيل سبعة إرهابيين يحملون الجنسية الألمانية، ليتم ترحيلهم الخميس المقبل».