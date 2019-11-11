122 % ارتفاع خسائر سوليدرتي تكافل بالربع الثالث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة ارتفعت خسائر شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بنسبة 122% خلال الربع الثالث لتصل إلى 21.5 مليون ريال مقابل خسارة بـ9.7 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. Advertisements وبحسب النتائج الفصلية للشركة على موقع تداول، بلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين 2.5 مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 2.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 2.3%. وبلغ صافي الخسارة قبل الزكاة والضريبة خلال التسعة أشهر 42 مليون ريال، مقابل ربحية 3 ملايين ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وبلغت خسارة السهم 1.61 ريال، مقابل ربحية بـ 0.34 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.



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