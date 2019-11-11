تراجع أرباح ريدان 68% في 3 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تراجع صافي أرباح شركة ريدان الغذائية بنسبة 68% إلى 1.9 مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 5.8 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأظهرت بيانات نتائج الشركة على موقع تداول تراجع الربح التشغيلي إلى 1 مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 4.2 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 75%. وبلغ إجمالي الربح 7.4 ملايين ريال خلال الربع الثالث مقابل 11.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 35%.

وبلغت المبيعات خلال الربع الثالث 61.3 مليون ريال مقابل 62.06 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 1.21%.