بدء القبول في المنشآت التدريبية بتقني تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ تبوك

بدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك أمس الأول، استقبال طلبات القبول لخريجي الثانوية العامة وخريجي الكفاءة المتوسطة وما يعادلها الراغبين في الالتحاق بالتدريب التقني والمهني للفصل التدريبي الثاني من 1441 - 1440هـ في المنشآت التدريبية بالمنطقة.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فهد المطيري، أن القبول يشمل الكليات التقنية وفروعها والمعاهد الصناعية الثانوية بالمنطقة، مشيرا إلى أن التسجيل مستمر حتى 23 ربيع الأول الجاري.