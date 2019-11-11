وحدة لأبحاث أمراض السرطان بجامعة الملك خالد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ أبها

أصدرت جامعة الملك خالد قرارا بإنشاء وحدة لـ»أبحاث أمراض السرطان» ترتبط بعمادة البحث العلمي بالجامعة، وذلك لدراسة أمراض السرطان في المنطقة الجنوبية، ومعرفة المسببات البيئية والحيوية والجينية، وعمل الإحصائيات اللازمة لأمراض السرطان على مستوى المنطقة مقارنة بالمملكة والعالم.

ويهدف إنشاء الوحدة إلى إيجاد بيئة بحثية خصبة لأمراض السرطان من خلال توفير العينات والخلايا الأولية وانعكاسها على مستوى الرعاية الطبية، وتعزيز فرص التعاون البحثي المشترك بين الباحثين في الجامعة والجهات الخارجية المتخصصة.

وتضم الوحدة 5 مختبرات بحثية هي: استئصال واستزراع الخلايا الأولية من الأورام السرطانية، وأبحاث علم الجينات والجينوم لأمراض السرطان، وأبحاث علم السرطان المناعي والحيوي، والفيروسات المسببة للسرطان، وأبحاث علم وبائيات السرطان وطرق الوقاية.