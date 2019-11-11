لائحة جديدة لنقل الطلاب تلزم السائقين بدورات إسعافية معتمدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

تعكف الهيئة العامة للنقل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع لائحة جديدة لتنظيم نشاط النقل التعليمي لنقل طلاب وطالبات الجهات التعليمية الحكومية والأهلية ومنسوبي تلك الجهات من الكادر التعليمي والإداري ومن في حكمهم، وذلك لرفع مستوى جودة خدمة النقل المقدمة للمستفيدين، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار، وفق أعلى معايير متطلبات السلامة، فيما تلزم السائقين بالحصول على دورة إسعافات أولية معتمدة.

وعلمت «مكة» أن اللائحة ستشمل دور الحضانات ورياض الأطفال والمدارس بجميع مراحلها التعليمية والكليات والمعاهد ودور تحفيظ القرآن الكريم والجامعات، وما في حكمها، وأجازت اللائحة للفرد تشغيل مركبة واحدة في النشاط بعد الحصول على بطاقة التشغيل، وتعد البطاقة تصريحا للفرد بممارسة النشاط لمدة سنة، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء مدتها إلا بعد تجديدها.

المخالفات وغراماتها