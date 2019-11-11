منح الإقامة المميزة لـ73 شخصا من 19 جنسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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منحت المملكة 73 شخصا من 19 جنسية الإقامة المميزة بعد أن استوفوا الشروط الخاصة بالنظام، وذلك بحسب ما أعلنه مركز الإقامة المميزة أمس.

وأوضح المركز أن الدفعة الأولى من الحاصلين على الإقامة المميزة شملت عددا من المقيمين داخل المملكة، وآخرين من خارجها، وخضعت طلباتهم للدراسة والمعالجة طوال الأشهر الماضية، وذلك وفقا لإجراءات المركز، مبينا أن فئاتهم تنوعت بين مستثمرين وأطباء وراغبين في الاستقرار مع أسرهم، فيما لا تزال عمليات التدقيق والمعالجة مستمرة لبقية الطلبات.

وأشار المركز إلى تلقيه آلاف الطلبات عبر منصته الالكترونية من داخل المملكة وخارجها خلال الأشهر الماضية، حيث عملت فرق متخصصة من المركز على دراسة الطلبات والتواصل مع مقدميها وضمان مطابقة الشروط واستيفائها بحسب ما حدده نظام الإقامة المميزة.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز بندر العايد «إن المملكة ترحب بالجميع سواء من الأشقاء والأصدقاء المقيمين في المملكة أو الراغبين بالقدوم والعيش على أراضيها، كشركاء فاعلين في المجتمع السعودي، يشعرون بالاستقرار والأمان والرفاه، الذي تتمتع به المملكة بفضل الله ثم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، حيث ستمكن الإقامة المميزة حامليها من العيش في مجتمع حيوي مزدهر، مع حرية الاستثمار في قطاعات متعددة، وذلك في ظل النمو المتسارع للفرص التي تقودها البرامج التنفيذية لرؤية المملكة الطموحة».

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وأضاف أن عملية التقدم للحصول على الإقامة المميزة متاحة لأي شخص يستوفي الشروط ذات العلاقة، وذلك من خلال المنصة الالكترونية «سابرك» saprc.gov.sa، مشيرا إلى أن المركز مستمر في منح الإقامة المميزة لدفعات أخرى من المتقدمين فور اكتمال معالجة طلباتهم واستيفاء الشروط اللازمة.

أنواع الإقامة المميزة

غير محددة المدة:

إقامة غير محددة المدة في المملكة وفق نظام الإقامة المميزة ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800 ألف ريال لمرة واحدة.

هي إقامة لسنة واحدة (قابلة للتجديد) في المملكة وفق نظام الإقامة المميزة ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 100 ألف ريال في السنة الواحدة.

حقوق ومزايا يتمتع بها حامل الإقامة المميزة

الإقامة في المملكة مع أسرته.

تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة.

استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.

امتلاك العقارات فيما عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقا لما تحدده اللائحة.

الانتفاع بالعقارات الواقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة.

امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاما في المملكة.

العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أيا من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.

حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا.

استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.

مزاولة الأعمال التجارية، وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي.

جنسيات الحاصلين على الإقامة المميزة