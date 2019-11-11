النيابة تأمر بإيقاف شخص اعترض أحد متسابقي رالي العلا نيوم بسلاح ناري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في واقعة اعتراض شخص بمركبته أحد متسابقي رالي العلا نيوم واستيقافه، وترجله إليه من مركبته مشهرا سلاحا ناريا كان بحوزته بحق المتسابق.

وأشار إلى أن النيابة العامة أمرت بحجز السلاح الناري والمركبة المستخدمة في الجريمة، وأمرت بتوقيف المتهم المذكور على ذمة القضية، وجار استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة العقابية ذات العلاقة.

وأكد أن النيابة العامة ماضية في متابعة كل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المجتمع والأفراد وطمأنينتهم تحت طائلة المساءلة الجزائية.