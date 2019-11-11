استبدال 1200 سجادة في صحن المطاف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استبدلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة التطهير والسجاد 1200 سجادة في صحن المطاف.

وأوضح مدير إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام، جابر ودعاني، أن عملية تغيير السجاد بالمسجد الحرام وساحاته وسطحه تتم بشكل دوري وفق جدولة زمنية وضعت مسبقا.

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ولفت إلى أنه جرى تغيير 1200 سجادة بصحن المطاف، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بمتابعة نظافة السجاد أولا بأول وتطهيره وتعطيره، وصيانة واستبدال ما يتلف منه.

من جهة أخرى أنهت الإدارة العامة لتقنية المعلومات الربط التقني بالشبكة الحكومية الآمنة GSN التابعة لبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر» الذي يهدف إلى توحيد آلية الارتباط بين الجهات بدرجة عالية من الكفاءة والاعتمادية وتوفير وسيط سري وآمن لنقل البيانات، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات الالكترونية الحكومية الأخرى عن طريق قناة التكامل (GSB) الحكومية.

وأوضح وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية الدكتور خليل الصبحي أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز دور التحول الرقمي في خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق الأداء الأمثل والسرعة العالية في نقل البيانات، وأثر ذلك على المستفيد من الخدمات الرقمية للرئاسة، مبينا أن التحول إلى الخدمات الالكترونية هو أحد مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 في الوصول إلى 80% من معدل إنجاز التحول الرقمي لدى الجهات الحكومية.