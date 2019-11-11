السعودية | التحقيق مع مشهر السلاح بوجه متسابق رالي العلا بالسعودية

شكرا لقرائتكم التحقيق مع مشهر السلاح بوجه متسابق رالي العلا بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية عن مباشرتهم إجراءات التحقيق في واقعة اعتراض شخص بمركبته لأحد متسابقي رالي العلا في منطقة نيوم واستيقافه، وتَرَجُله إليه من مركبته مشهراً سلاحاً نارياً كان بحوزته بحق المتسابق.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة أمرت بحجز السلاح الناري والمركبة المستخدمة في الجريمة، وأمرت بتوقيف المتهم المذكور على ذمة القضية، ويجري استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة العقابية ذات العلاقة.

وأكد المصدر أنَّ النيابة العامة ماضية في متابعة كل ما من شأنه المساس بأمن وسَكِينة المجتمع والأفراد وطُمأنينتهم تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

فيما كشف مصادر "العربية.نت"، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على شخص عشريني، ظهر في مقطع فيديو خلال اعتراضه إحدى السيارات المشاركة في رالي العلا نيوم، وإحالته للنايبة العامة.