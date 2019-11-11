“استعلام مباشر” ادفع وسدد فاتورة الكهرباء السعودية شهر نوفمبر 2019 على رابط موقع...

وفرت وزارة الكهرباء في المملكة العربية السعودية استعلام مباشر عن فاتورة الكهرباء السعودية شهر نوفمبر 2019 على موقع se.com.sa برقم الحساب وخاصة أن البحث يكثر عليها هذه الأيام من مختلف مدن المملكة، بالإضافة إلى إمكانية سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيًا من أجل التسهيل على المواطنين وتوفير سُبل الراحة لدفع الفواتير على موقع الشركة السعودية للكهرباء والعديد من الخدمات المطروحة عليه، فالأمر لا يتطلب منكم سواء جهاز متصل بالإنترنت، وتأتي الخدمات الإلكترونية الجديدة ضمن تطوير المملكة ورؤية 2030 في مختلف المجالات لمواكبة التطورات الحديثة في الدول المتقدمة وإنهاء المعاملات الورقية واستبدالها بالإلكترونية.

وفي هذا الصدد، نوضح رابط الشركة السعودية للكهرباء بناءً على زيادة البحث عنه، حتى يتمكن المواطنين من مطالعة فاتورة الكهرباء السعودية والوصول إلى مرحلة السداد الفعلي بسهولة بالإضافة إلى خدمة الرسائل القصيرة التي يمكن لمواطني المملكة الاشتراك فيها من خلال خط ساخن للشركة يوضح للمواطنين استهلاكهم وتنبيههم لمواعيد دفع الفواتير.

استعلام ودفع فاتورة الكهرباء السعودية شهر نوفمبر 2019

تتمكنون من معرفة قيمة فاتورة الكهرباء السعودية شهر أكتوبر 2019 في مختلف مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، برقم الحساب الخاص بعداد كل منزل فور إدخاله على رابط موقع الشركة السعودية للكهرباء، كما تتيح الشركة معرفة قيمة فواتير الشهور السابقة، ونوضح لكم خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية على النحو التالي:

زيارة موقع الشركة السعودية للكهرباء.

أدخل رقم الحساب في الخانة الأولي.

أكتب الرمز المرئي.

أنقر على أيقونة عرض تظهر قيمة الفاتورة في لحظتها.

لينكات تفيد المواطن في حال تقدم للاستعلام عن الفاتورة أو قام بالاعتراض عليها:

تطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) ومرفق بالأعلى تفاصيل هذه التطبيق.

الا تصال على مركز خدمة المشترك على الرقم 920001100.

تقديم شكوى على الموقع الإلكتروني و لإنشاء شكوى عن طريق الموقع اضغط هنا .​​ .

التواصل مع أحد حسابات الشركة بوسائل التواصل الاجتماعي ( صفحة الشركة السعودية للكهرباء على Twitter او على صفحتها الرسمية على Facebook).

الاعتراض وكيفية تقديم شكوى على فاتورة الكهرباء

تطبيق الكهرباء فاتورتك بيدك

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استخراج فاتورة الكهرباء وطباعتها

الشركة السعودية للكهرباء

استمرارًا لخدمات الكهرباء توفر الشركة السعودية للكهرباء تطبيقًا جديدًا على الجوال ضمن الخدمات التقنية في إطار تطوير الشركة لدعم عملائها، ويحمل التطبيق اسم “الكهرباء” لمعرفة القيمة التقديرية للاستهلاك الشهري.

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ويمكنكم الاستفادة من خدمة رسائل الجوال ليتواصل المشتركين مع الشركة بطريقة مباشرة من خلال إرسال رسائل التذكير بالسداد ورسائل إرشادية وتوعية وتلقي إشعارات السداد، ويتم تفعيل الخدمة عن طريق إرسال رقم الحساب الخاص بك إلي رقم 500120، فضلاً عن كافة الخدمات التي توفرها الشركة طول الوقت لدعم عملائها.