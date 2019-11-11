علقت وزارة العمل ممثلة في مركز بلاغات العنف الأسري عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على فيديو المواطنية التي تشتكي تعنيف أولادها من قبل والدهم.
وأكد مركز بلاغات العنف الأسري أنه قد تم اتخاذ اللازم .
من جانبها قالت هيئة حقوق الإنسان تفاعلاً مع القضية: ” إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص #اسما_وعايلتها_يتعرضوا_للعنف تؤكد #هيئة_حقوق_الإنسان أنها تابعت مع الجهات المختصة مباشرة الواقعة وجاري العمل على استكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة. “.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديوهات لمواطنة تشكو من تعنيف طليقها لبناتها ، هو وأخاه ، مبينةً أن ابنتها تعرضت للطعن بالسكين من قِبل عمها السبت الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من وزارة العمل وحقوق الإنسان على فيديو شكوى مواطنة من تعنيف طليقها لبناتها وطعن إحداهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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