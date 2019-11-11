بالصور.. أمير جازان يشيد بجهود حرس الحدود في حماية أمن واستقرار الوطن

تفقّد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، مقرّ قيادة حرس الحدود بجازان، في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف الجهات والقطاعات الحكومية بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

واستمع الأمير محمد بن ناصر خلال الزيارة، إلى إيجاز من قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، حول مهمات وواجبات حرس الحدود وما يقوم به منسوبو حرس الحدود من أعمال لخدمة الوطن من خلال القيام بحراسة الحدود والتصدي لكل من يحاول الاعتداء على حدود الوطن والمهربين والمتسللين، وما حققته القيادة من إنجازات في شتى المجالات التي تقع ضمن مهام حرس الحدود بجازان.

وأكد اللواء العتيبي، أن زيارة أمير المنطقة ستكون داعمًا ومشجعًا لمنسوبي حرس الحدود بجازان للارتقاء بأداء المهام المناطة بهم.

وشاهد أمير المنطقة -خلال الزيارة- نماذج من التجهيزات والعربات والكاميرات الحرارية والآليات الحديثة والمتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة لحرس الحدود بما يمكنهم من القيام بواجبهم البطولي في حماية الوطن على أكمل وجه، مستمعًا لإيجاز عن المهامّ والواجبات التي يقوم بها حرس الحدود في مختلف المجالات الأمنية في حماية الحدود والخدمات التي يقدهما لأهالي وزوار المنطقة في شتى المجالات وتقع في نطاق عمل ومسؤولية حرس الحدود بجازان.

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وأعرب -في ختام الزيارة- عن اعتزازه وفخره بما شاهده خلالها عن الأعمال والمنجزات التي حققها ضباط وأفراد حرس الحدود بمنطقة جازان وجهودهم في تغطية الحدود البرية والبحرية التي تقع في نطاق عمل القيادة، متمنيًا لهم التوفيق في كل ما يبذلونه من جهود في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين من دعم ورعاية للقطاعات العسكرية والخدمية بالمنطقة وغيرها من المناطق.

ونوّه بالجهود الكبيرة والبطولات التي يسجلونها في حماية حدود الوطن من كيد الكائدين وغدر الخائنين والتصدي لكل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار بلاد الحرمين الشريفين، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وفي ختام الجولة تسلّم أمير منطقة جازان هدية تذكارية وشرّف حفل الغداء الذي أقامته قيادة حرس الحدود بجازان.