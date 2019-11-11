«معالم» التسويقية تعلن عن إدارتها حسابات التواصل الاجتماعي

أعلنت شركة معالم التسويقية عن استقبالها لإدارة حسابات التواصُل للجهات الحكومية والشركات التجارية؛ وذلك من خلال توفيرها أفضل المحتويات المتخصصة بمختلف المجالات الاجتماعية والتسويقية. وتعمل الشركة على خطط تسويقية متكاملة مع مختلف عملائها بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات وتفعيل دور العلاقات العامة؛ وأوضحت الشركة أنّها تستقبل طلبات عملائِها عبر البريد الإلكتروني الرسمي لها « [email protected]». وتعمل شركة «معالم»، في مجال التسويق وإدارة العلاقات العامة وتنظيم الفعاليات؛ وتهدف إلى تنمية الشركات التجارية الربحية.

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