وزير التعليم يعتمد تنفيذ 21 مبنى في الشرقية بقيمة 261.3 مليون ريال

اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ تنفيذ 21 مبنى بالمنطقة الشرقية، بقيمة إجمالية بلغت 261.361.744 ريالًا، وإسنادها إلى شركة تطوير للمباني.

كما وقّع آل الشيخ، على محضري إسناد لشركة تطوير للمباني لاستكمال 27 مبنى بإدارات تعليم مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 127.515.080 ريالًا، ضمن خطة الوزارة نحو سرعة معالجة المشاريع المتعثرة، والاستفادة منها وإعادة برمجة مشاريعها حسب السعة والطلب.

كان وكيل وزارة التعليم للمشاريع التعليمية المهندس عبدالرحمن الشايع، قد أعلن أن الوزارة بصدد تسلّم 13 مشروعًا تعليميًّا بعدد من المناطق خلال الشهر الجاري، لتشكّل رافدًا إضافيًّا للمباني المدرسية بعدد من إدارات التعليم بطاقة استيعابية سبعة آلاف و740 طالبًا وطالبة.

وأضاف الشايع، أن قائمة المشاريع المتوقع تسلمها، تضمّ خمسة مشاريع في الرياض بطاقة استيعابية تبلغ ألفين و400 طالب وألف و620 طالبة، بنسبة إنجاز تبلغ 100%. ومشروع مبنى تعليميّ للبنات بمحافظة الزلفي، بطاقة استيعابية تبلغ 120 طالبة ونسبة إنجاز 97%. وكذلك مشروع تعليميّ للبنات بمحافظة شقراء بطاقة استيعابية تبلغ 180 طالبة ونسبة إنجاز 97%.

وأكد الشايع، تسلّم مشروعين تعليميين بمكة المكرمة بطاقة استيعابية تبلغ 840 طالبًا و420 طالبة ونسبة إنجاز 100%، ومشروع للبنات بمحافظة جدة بطاقة استيعابية 840 طالبة ونسبة إنجاز 97%، ومشروع تعليميّ في ينبع 780 طالبًا، وآخر في عسير يستوعب 180 طالبة، بنسبة إنجاز تبلغ 98% للمشروعين، وانتهاء تسليم مشروع تعليميّ للبنات بمحافظة تبوك، بطاقة استيعابية تبلغ 360 طالبة، ونسبة إنجاز 100%.