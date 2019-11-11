‏60  خبيرًا دوليًا ومحليًا يجتمعون غدًا في الرياض لمناقشة مشروعاتها الكبرى

تنظم الهيئة الملكية لمدينة الرياض غدًا الثلاثاء ملتقى دوليًا عنوانه (الرياض؛ المدينة المستدامة) الذي يهدف إلى التعريف بمشروعات الرياض الأربعة الكبرى، (مشروع حديقة الملك سلمان، مشروع المسار الرياضي، مشروع الرياض الخضراء، مشروع الرياض آرت) بحضور نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين.

ويناقش الملتقى الذي يشهد مشاركة 60 خبيرًا ومختصًا تلك المشروعات الكبرى وانعكاساتها على العاصمة وسبل تحويلها إلى مدينة ذكية مرنة ومستدامة بالإضافة إلى الخيارات الترفيهية والثقافية والاجتماعية التي تسهم في تحسين جودة الحياة.

الجدير ذكره أن هذه المشروعات قد أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدى ترؤسه إحدى جلسات مجلس الوزراء في شهر مارس الماضي، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 86 مليار ريال، ويشرف عليها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد - رئيس لجنة المشروعات الكبرى.