بالفيديو.. شاهد عيان يروي تفاصيل انفجار مبنى الدمام: قذف سيدة ورضيعها لمسافة بعيدة

روى شاهد عيان تفاصيل الانفجار الذي أدى إلى انهيار جزئي في واجهة مبنى سكني بحي الفاخرية بالدمام وإصابة 13 شخصًا.

وقال باسم، «نجل صاحب المبنى»، إن الحادث سببه تسريب وحدة غاز كانت موجودة أسفل المبنى؛ ما أدى إلى انتشار الغاز في المبنى بأكمله والمناطق المجاورة، مؤكدًا أن الانفجار وقع جراء اندلاع شرر.

وتابع في مقطع بثته قناة «الإخبارية»، أن الجهات المختصة وصلت في وقت قياسي وتعاونت معنا.

وحول إصابة السيدة التي كانت بالدور الأول من المبنى ورضيعها، قال: «لقد كانا في الدور الأول؛ حيث كانت وحدة الغاز بجوارهما (..) تحطم الجدار وقذفهما الانفجار لمسافة بعيدة لكن حالتهما الآن أفضل»، مشيرًا إلى تأثر المباني المجاورة بالحادث لكن سكانها بحالة جيدة.

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وأصيب 13 شخصًا، في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد، في الحادث، الذي باشرته المديرية العامة للدفاع المدني، فيما تم نقل جميع المصابين للمستشفى من قبل الهلال الأحمر والمواطنين.

وبث ناشطون بمواقع التواصل مقطع فيديو لآثار الانفجار، أظهر تهدم أجزاء كبيرة من المنزل، جراء شدة الانفجار.

وأكد لـ«عاجل» فيحان العطيشان، مصور الفيديو، أنه جار لأصحاب المنزل الواقع بحي «الفاخرية ٢» بالدمام، وأن ما حدث هو انفجار لغاز مركزي بالمنزل.