محافظ الطائف يؤدي صلاة الميت على شهيد الحد الجنوبي متروك الجعيد

أدى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، في جامع العباس، اليوم الاثنين، صلاة الميت على شهيد الواجب متروك بن حيلان الجعيد، الذي استشهد بالحد الجنوبي.

ونقل المحافظ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتعازي ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لذوي الشهيد، كما نقل أيضًا تعازي مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، سائلًا الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأدى الصلاة مع المحافظ قائد منطقة الطائف العسكرية اللواء الركن محمد بن مشبب القحطاني، ومدير شرطة محافظة الطائف اللواء مطلق بن سعود العتيبي، وعدد من مديري الجهات الحكومية، وذوو الشهيد وجمع من الأهالي والمصلين.

فيما عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه، ودفاعًا عن حياض الوطن، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ أمن الوطن ويديم استقراره.