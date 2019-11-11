التحقيق في واقعة اعتراض شخص بسلاح ناري لأحد متسابقي رالي العلا نيوم

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في واقعة اعتراض شخص بمركبته لأحد متسابقي رالي العلا نيوم واستيقافه، وتَرَجُله إليه من مركبته مشهرا سلاحا ناريا كان بحوزته بحق المتسابق، وأشار المصدر أن النيابة العامة أمرت بحجز السلاح الناري والمركبة المستخدمة في الجريمة، وأمرت بتوقيف المتهم المذكور على ذمة القضية، وجار استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة العقابية ذات العلاقة. وأكد المصدر أنَّ النيابة العامة ماضية في متابعة كل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المجتمع والأفراد وطمأنينتهم تحت طائلة المساءلة الجزائية.



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