السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم حرس الحدود يقلد عدد من الضباط رتبهم الجديدة



الرياض 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

قلّد معالي المدير العام لحرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، في مكتبه بالمديرية العامة بالرياض، اليوم، خمسة ضباط رتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم إلى رتبة لواء.

وشملت الترقيات من رتبة عميد إلى رتبة لواء كلا من الدكتور عبدالله محمد الزهراني، ونايف بن تركي السبيعي ، وهياف مناحي القحطاني ، وخالد بن رافع الشهري ، وخالد بن أحمد الزهراني.

وهنأ معالي المدير العام لحرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي الضباط المشمولين بالترقية بكافة المناطق ، بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر حفظهم الله ، متمنياً لهم التوفيق والسداد و العون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

// انتهى //

19:52ت م

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