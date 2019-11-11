ع / السعودية اليوم / بلدية العويقيلة تقوم بجولات تفتيشية وتصادر مواد غذائية منتهية الصلاحية



عرعر 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

قامت بلدية محافظة العويقيلة ممثلة بقسم صحة البيئة بمنطقة الحدود الشمالية اليوم خلال جولاتها التفتيشية , بمصادرة كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في عدد من المحال ,بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية على المخالفين في محلات الخضار .

وأوضحت البلدية أن الجولات التفتيشية التي تنفذها ستتواصل على المحال التجارية كافة, مشددة على ضرورة اهتمام أصحاب المحال والعاملين فيها بتطبيق الأنظمة والتعليمات المعنية بسلامة البيئة لضمان المحافظة على الصحة العامة.

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19:51ت م

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