السعودية اليوم / إعلان نتائج القبول المبدئي في المديرية العامة للجوازات



الرياض 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي بالمديرية العامة للجوازات للرجال على رتبة (جندي).

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول من خلال زيارة منصة (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa .

// انتهى //

18:28ت م

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