السعودية اليوم / أمطار على مراكز محافظة الوجه



الوجه 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

هطلت أمس , أمطار خفيفة على عددٍ من المراكز التابعة لمحافظة الوجه، شملت مركز عنتر والنشيفة وبدا, إضافة إلى هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز الكر, كما هطلت أمطار متوسطة على مركز الفارعة شملت وسط القرية وضواحيها والقرى التابعة لها وعلى الجبال والأودية المحيطة بها، ارتوت على إثرها الأرض ومازالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار بشكل أكبر.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

18:27ت م

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