السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يقلد مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة رتبته الجديدة



جيزان ١٤ ربيع الأخر ١٤٤١هـ الموافق ١١ نوفمبر ٢٠١٩م. واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، مساعد قائد حرس الحدود بمنطقة جازان العميد ركن سالم بن زاهر الشهري رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "لواء".

وقدم سموه التهنئة ، لمساعد قائد حرس الحدود بجازان , متمنياً له ولجميع زملائه من منسوبي حرس الحدود بمنطقة جازان التوفيق والسداد في القيام بواجباتهم خدمة للدين ثم المليك والوطن.

من جانبه رفع مساعد قائد حرس الحدود اللواء الركن سالم الشهري أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بمناسبة صدور الثقة الغالية , سائلاً المولى عز وجل أن يجعلها عوناً له على طاعته ثم طاعة ولاة الأمر وخدمة الوطن العزيز وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة.

وثمن دعم ومتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , ومعالي مدير عام حرس الحدود لكافة الأعمال والمهام التي يقوم بها منسوبي الحرس بالحد الجنوبي بالمنطقة .

حضر التقليد وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي وقائد حرس الحدود اللواء محيا بن عطا الله العتيبي وعددًا من ضباط وأفراد حرس الحدود.

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18:23ت م

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