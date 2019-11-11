السعودية اليوم / مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي القائم بأعمال السفير الصومالي



الرياض14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز اليوم، القائم بأعمال السفير الصومالي لدى المملكة سالم معو حاجي.

واستعرض البيز من خلال اللقاء على المشاريع المنفذة من المركز في القطاعات الإيوائية والغذائية والإصحاح البيئي والمياه ومستجداتها.

وناقش الجانبان المساعدات الإغاثية العاجلة التي سيقدمها المركز للمتضررين من الفيضانات في الصومال خلال الأيام القادمة ،والبالغة في المرحلة الأولى 630 طنًا سيتم تأمينها من الداخل الصومالي، والوقوف على الإحتياجات القائمة في تلك المناطق،ودراسة مجالات التدخل الإنساني فيها والذي سيسهم في التخفيف من معاناة المتضررين من الفيضانات.

وقدم حاجي خالص الشكر والتقدير للمملكة ممثلة بالمركز على ما قُدّم من معونات إنسانية وإغاثية لبلاده.

// انتهى //

17:55ت م

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