شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظة تيماء يلتقي مدير تعليم تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - غائب سمر (تيماء)

التقى وكيل محافظة تيماء محمد متروك الزوين اليوم، بمكتبه بالمحافظة، مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، الذي يزور المحافظة حالياً.

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وجرى خلال اللقاء تسليط الضوء على سير العمل التعليمي بالمحافظة.

ونوه الزوين بالجهود التي تبذلها الوزارة في دعم وتطوير التعليم، مشيراً إلى أن محافظة تيماء نالت نصيباً من الدعم والعناية التي توليها القيادة الحكيمة لقطاع التعليم، ومن ذلك التوسع في بناء المدارس الجديدة في كل عام، إضافة إلى المتابعة المستمرة من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز لكل ما يقدم لأهالي محافظة تيماء في جميع المجالات.

بدوره، ثمن مدير تعليم منطقة تبوك الدعم الذي يحظى به القطاع التعليمي في مدن ومراكز وقرى وهجر محافظة تيماء من قبل المحافظ، معرباً عن شكره على ما وجده وفد إدارة تعليم المنطقة من حسن استقبال.