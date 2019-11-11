شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص هدد متسابقاً في «رالي العلا - نيوم» بسلاح ناري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الريح (تبوك)

علمت "الخليج 365" أن الجهات الأمنية قبضت على شخص، قام بتهديد أحد متسابقي رالي «العلا - نيوم» بسلاح ناري، حيث تبين أنه في العقد الرابع من العمر.

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وكان مقطع فيديو تم تداوله أظهر قائد مركبة مهددا أحد متسابقي رالي العلا - نيوم بسلاح ناري.

يذكر أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في واقعة اعتراض شخص بمركبته لأحد متسابقي رالي العلا نيوم واستيقافه، وتَرَجُله إليه من مركبته مشهراً سلاحاً نارياً كان بحوزته في وجه المتسابق.

وأمرت النيابة العامة بحجز السلاح الناري والمركبة المستخدمة في الجريمة، وأمرت بتوقيف المتهم المذكور على ذمة القضية، وجارٍ استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة العقابية ذات العلاقة.