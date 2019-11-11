السعودية | إعلان حالة الطوارئ وإغلاق المدارس بسبب حرائق الغابات بأستراليا

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أعلنت رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز الأسترالية غلاديس بريجكليان حالة الطوارئ تحسباً لمخاطر حرائق الغابات التي وصفتها السلطات الأسترالية بـ “الكارثية” لأول مرة منذ عام 2013 ، وحثت بريجكليان المواطنين على التعاون التام مع النصائح التي تقدمها خدمات الطوارئ من أجل سلامتهم، كما تم الإعلان عن إغلاق أكثر من 350 مدرسة ومعهد في جميع أنحاء الولاية بسبب ظروف الحرائق المتوقعة يوم الثلاثاء .

وتوقعت مفوضية خدمات الحرائق الريفية أن تسوء الظروف أكثر في الأيام القليلة القادمة، كما دعت المواطنين إلى اتباع التعليمات حيث تقوم طواقم الإطفاء بمكافحة أكثر من 60 حريقًا في جميع أنحاء الولاية، بما في ذلك الساحل الشمالي الذي لقي فيه ثلاثة أشخاص حتفهم ودُمّر ما لا يقل عن 150 منزلًا خلال عطلة نهاية الأسبوع .