هذا ما قاله ذوو شهيد الطائف الجعيد

2019-11-11

متابعات الخليج 365 - واس

عبّر ذوو الشهيد، متروك بن حيلان الجعيد، الذي استشهد بالحد الجنوبي، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف لأداء واجبه ودفاعا عن حياض الوطن، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ أمن الوطن ويديم استقراره.

وكان محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني أدى صلاة الميت على شهيد الواجب في جامع العباس اليوم.

ونقل محافظ الطائف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله – لذوي الشهيد “الجعيد”، كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأدى الصلاة مع المحافظ قائد منطقة الطائف العسكرية اللواء الركن محمد بن مشبب القحطاني، ومدير شرطة محافظة الطائف اللواء مطلق بن سعود العتيبي، وعدد من مديري الجهات الحكومية، وذوي الشهيد وجمع من الأهالي والمصلين.

