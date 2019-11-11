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بدء القبول بتقنية أبها لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس
الترشيح سيتم عبر رسائل الجوال
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
فتحت الكلية التقنية بأبها باب القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1441هـ، ويستمر حتى 1441/03/23 هـ، كما تم الانتهاء من القبول الإلكتروني لمرحله البكالوريوس الصباحي عبر بوابة القبول الموحد.
وأوضح عميد الكلية الحسين بن سالم آل عثمان أمس أن القبول سيكون لمرحلة البكالوريوس المسائي والدبلوم الصباحي والمسائي في كافة التخصصات وذلك عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: (هنا)، مع الإشارة إلى أن الترشيح سيتم عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف الاتصال التي يضعها المتقدمون في نموذج القبول الإلكتروني.
وأضاف آل عثمان أن القبول لبرامج الدبلوم الصباحي والمسائي سيكون للتخصصات المتاحة للتدريب في قسم تقنية الحاسب الآلي والتقنية الإدارية والتقنية الميكانيكية والتقنية الكهربائية وتقنية السيارات والتقنية المدنية والمعمارية والمساحة وذلك في كافة التخصصات في جميع الأقسام المذكورة.
ودعا آل عثمان الراغبين في القبول إلى مراجعة الشروط على البوابة ومن لديه أي استفسار فيمكن التواصل مع إدارة القبول والتسجيل بالكلية أو مركز خدمة المجتمع بالمقر الرئيسي بجوحان.
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