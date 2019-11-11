إنقاذ شابين من الغرق بمستنقع شعيب فليج

2019-11-11

فواز الأسلمي – حفر الباطن

Advertisements

أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن شابين من الغرق داخل مستنقع مائي في شعيب فليج بعد أن كانا يمارسان السباحة وتفاجآ بحفر عميقة داخل المستنقع.

وفي تصريح لـ “متابعات الخليج 365” أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي أنه ورد لغرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية بلاغ من الدوريات الأمنية ‪عند الساعة 9:51 صباح اليوم الاثنين عن حالتي غرق بالقرب من كوبري شعيب فليج بحفر الباطن.

وتابع أنه على الفور تم توجيه فرقتي إسعاف والقائد الميداني للموقع وعند الوصول تبين بأن الحالتين مستقرتين وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لهما وإسعاف حالة واحدة بمستشفى الملك خالد العام.







