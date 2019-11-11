بيشة: استمرار العمل لإنشاء مبنى مدرسة تعليم قيادة للنساء

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جدة - خالد شويل - عبدالله سيف (بيشة) كشف مدير مرور منطقة عسير العقيد يحي الشهراني أن المؤسسة المشغلة لمدرسة تعليم القيادة للنساء تعمل حالياً على إنشاء البنى التحتية لبناء المدرسة بمواصفات عالمية، تشمل جميع المرافق التعليمية والتدريبية بحسب المعايير المهنية، لتقديم خدمات التعليم النظري والتدريب العملي لقيادة المركبات، وفق منهج تدريبي متقن. كشف مدير مرور منطقة عسير العقيد يحي الشهراني أن المؤسسة المشغلة لمدرسة تعليم القيادة للنساء تعمل حالياً على إنشاء البنى التحتية لبناء المدرسة بمواصفات عالمية، تشمل جميع المرافق التعليمية والتدريبية بحسب المعايير المهنية، لتقديم خدمات التعليم النظري والتدريب العملي لقيادة المركبات، وفق منهج تدريبي متقن. وأعلن الشهراني استئناف شعبة مرور بيشة اليوم (الاثنين)، إصدار رخص القيادة من مدرسة تعليم قيادة المركبات بمحافظة بيشة، بعد توقف دام ثلاث أعوام، موضحا أنه يحق للمتقدم طلب رخصة القيادة وتسلمها فوراً بعد انتهاء برنامج التدريب من القيادة دون زيارة شعبة المرور.



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