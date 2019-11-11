شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان يصل إلى عُمان في زيارة رسمية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (مسقط)
وصل نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له، اليوم (الاثنين) إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارةٍ رسمية.
وكان في استقباله الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق ركن أحمد بن حارث النبهاني، وقائد الجيش السلطاني العماني اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي، وسفير خادم الحرمين الشريفين في مسقط عيد بن محمد الثقفي.
وسيلتقي الأمير خالد بن سلمان خلال هذه الزيارة عدداً من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.
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