شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" تنشر أسماء ممنوحي الأراضي العسكريين المشاركين في الأردن وسورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

حصلت "الخليج 365" على بيان لأسماء ممنوحي الأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية في الأردن وسورية في 1395-1396هـ، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بمنحهم قطعاً سكنية بمنطقة تبوك.

ودعت أمانة منطقة تبوك من استكملت بيانات منحهم، إلى حضور القرعة غدا (الثلاثاء) وبعد غد (الأربعاء)، وذلك في معرض الأمانة الواقع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتبوك، في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

والأسماء كالتالي:

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جابر سليمان سالم الفيفي، محمد عويض بركه البلوي، راشد عوده العطوي، مسند نعمان المطيري، علي هلال علي العامري، سلمان أحمد الكعبي، سميحان مسعد العطوي، سليم صالح البلوي، مطلق علي طلق العنزي، زعل فلاح فالح العنزي، عتيق غانم مرسال العنزي، محمد عبدالله البلوي، سعد عواد الحويطي، محمد سالم عويضه البلوي، مشحن مصلح البلوي، عيسى يحيى المجرشي، محمد بطاح سالم العنزي، محمد نزال خلف العنزي، غرم سلطان سعيد الشهري، عيد سالم فريج البلوي، سعود علي سليمان العطوي، عطالله معلا عليان المطيري، محمد صالح العنزي، محمد صالح حمود العطوي، صبر حمدان سالم البلوي، شويش حمدان سليمان البلوي، حسين كردي العنزي، محمد صباح العمراني، علي جمعة العطوي، مليح حمد سعيد البلوي، هازم رباح العنزي، سالم مسلم البلوي، محمد سليمان الشوامين، مطر لافي الفقيري، فرحان عيسى العنزي، فريج عويض البلوي، مسعد سعود البلوي، محفوظ خالد البلوي، خلف محمد البلوي، زاكي حماد البلوي، سعد خضيري فرحان العنزي، حسن محمد العمري، محمد عبدالله محمد العمري، صالح عليان عايد البلوي، عيد لافي سلامة العطوي، بشير مرزوق سعد البلوي، عيد محمد عيد العطوي، هدران سعيد هدران اليامي، عطية ناعم عايد الحربي، سليمان عايد سليم البلوي، خضر عيد مسعد العطوي، الفرحي ثعيليث ثاني العنزي، نايف عوض سليمان العنزي، حماد سليمان أحمد البلوي، غرمان سعد العمري، عبدالله محمد سالم البلوي، مرزوق صالح البلوي، صالح حمدان الشمري، مساعد عويد هضيب الرشيدي، سعود حضيري فرحان العنزي، أحمد محمد الكعبي، مقبل سمير رجاء العنزي، عبيد حماد نصار العمراني، علي جمعة محمد العطوي، كريم مسبل منديل العنزي، عليان محمد العطوي، علي محمد صبران بارقي، محمد مسلم معتق البلوي، سليم سلامة العطوي، سعيد عبدالله الشهري، رافع ظافر الشهري، محفوظ خالد البلوي، سالم سلامة محمد البلوي، شوعي سرحان سعيد الفوح، راشد مغيصيب العطوي، علي فحيمان حامد البلوي، متعب مدواس خلف العنزي، علي حسين موسى الجيزاني، لافي سعود رديهان الحربي، سعود فهد واصل العنزي، مشوح حبيب صبر العنزي، سالم عوده ثاني البلوي، نزال عواد عبدالله العنزي، سلامة علي سليم العطوي، عيد سالم عوده العطوي، مبارك أحمد سالم الغامدي، سعد خلف دبجان العنزي، عبدالله حضر المالكي، هليل بن فريج عياد العطوي، جابر مفرح يزيد الفيفي، عيد فالح سالم البلوي، إبراهيم جهاد عايد العنزي، عوده عواد عوض العنزي، فريج سليمان فريج البلوي، شليوح سالم رشيد البلوي، عبدالله سعيد سالم الحارثي، رفيفان مطير عوض العنزي، خالد حماد الرويلي، سليم صالح زارع البلوي، عايد سلمان عوده الحويطي، عطالله عتيق سلامة البلوي، خويشان كليب مشحن العنزي، مرزوق مطلق البلوي، غازي خلاف مناحي العنزي، راشد مغصيب راشد العطوي، منير بن مسند حمود الشمري، محمد سلامه ضاحي العطوي، متعب خلف عواد، صويلح طاهر سمران البلوي، هليل عيد عليان العطوي، محارب هليل نزال العنزي، صالح عياد النومسي، حمود عيد جبر العطوي، سويلم سلمان حمد البلوي، سالم عايد سعد البلوي، سراي حامد ثويني البلوي، حمدان سليمان بخيت البلوي، مرزوق مسعد سالم البلوي، بشير عيد عوده البلوي، سعد عواد سلامه الحويطي، عفنان عواد فرج العطوي، شائز لافي بشير العنزي، مسعد سليمان سعد البلوي، مملوح حمد سعيد البلوي، سند فايز سودان العنزي، عيد سالم عواد العطوي، شامان نزال خلف العنزي، مفلح بن محمد الخزامين، صبحي سليمان سلمان العطوي، علي ضعيف جيزاني، مربيد طحيمر علي العنزي، عيد سالم فريج البلوي، خميس سلمان عطيه العطوي، مهلي محيلان مطر العنزي، محمد سعيد مقعد الشهراني، سعد سعيد مبارك القحطاني، علي عيد فريج العطوي، فالح علي فريج البلوي.

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