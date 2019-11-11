ورشة الإحصاء في البحوث التربوية بمكتب التربية العربي لدول الخليج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

نفذ مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع المركز الوطني للقياس (هيئة تقويم التعليم والتدريب) اليوم، ورشة عمل حول الإحصاء في البحوث التربوية، في مقر مكتب التربية العربي لدول الخليج بحي السفارات بمدينة الرياض.

وقدمت المحاضرة الدكتور عبير العمري، من قطاع القياس والاختبارات في إدارة المعرفة بهيئة تقويم التعليم والتدريب.

Advertisements

وهدفت المحاضرة إلى تعريف المشاركين بأهمية الإحصاء في البحوث التربوية، وكيفية التصميم البحثي ونوع البيانات وعلاقتها بالإحصاء، واختيار المعالجة الإحصائية المناسبة لتصميم البحث، واستخدام اختبارات إحصائية دقيقة تعطي النتائج مشروعية، وتفسير النتائج الإحصائية، واستخدام الرسومات البيانية والجداول، بالإضافة إلى إعطاء نماذج لبعض الممارسات التطبيقية من الميدان.

من جهته قال مدير إدارة المعلومات الدكتور محمد الشريكة، "إن المحاضرة تأتي في إطار اهتمام مكتب التربية العربي لدول الخليج بدعم النمو المهني للعاملين في المجال التربوي من باحثين ومختصين، ولمناقشة الاتجاهات التربوية الحديثة، والتعرف على المستحدثات التربوية".

وأوضح الشريكة ان هذه المحاضرة تأتي ضمن حزمة من الفعاليات التي خطط لها بتوجيه من المدير العام للمكتب الدكتور علي القرنين. كما يهتم المكتب ببناء قدرات العاملين في الميدان التربوي والتعليمي في الدول الأعضاء في المكتب، والعمل على تلبية الاحتياجات التنموية والمعرفية للمختصين والتربويين من خلال تلمس حاجاتهم العلمية، وإبقاء قنوات التواصل والاتصال معهم.

يذكر أن المحاضرة لاقت إقبالا كبيرا من المهتمين بالإحصاء التربوي، إذ تجاوز عدد الحاضرين والحاضرات 200 حاضر وحاضرة.