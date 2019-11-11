السعودية | الأمير خالد بن سلمان في مسقط لبحث مجالات التعاون

شكرا لقرائتكم الأمير خالد بن سلمان في مسقط لبحث مجالات التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عُقدت جلسة مباحثات عمانية-سعودية في مسقط، الاثنين، بين نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان والوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وبحث مجالات التعاون بين وزارتي الدفاع وتبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك وكذلك الملفات التي تتعلق باستقرار المنطقة.

هذا ووصل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له اليوم إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارةٍ رسمية.

وكان في استقباله السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان، ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق ركن أحمد النبهاني، وقائد الجيش السلطاني العماني اللواء الركن مطر البلوشي، وسفير خادم الحرمين الشريفين في مسقط عيد الثقفي.