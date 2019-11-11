توقعات بإعلان الدفعة الأولى من الحاصلين على الإقامة المميزة اليوم

يُتوقع أن يعلن مركز الإقامة المميزة، اليوم (الإثنين)، الدفعة الأولى من الحاصلين على الإقامة المميزة، الذين تقدموا بطلباتهم عبر برنامج الإقامة المميزة.

وأشارت المصادر، وفقاً لـ”الرياض”، إلى أن الدفعة الأولى تشمل متقدمين من الخارج ومن داخل المملكة.

وكانت مصادر ذكرت في وقت سابق، أن مركز الإقامة المميزة سيسلم في منتصف نوفمبر الجاري الدفعة الأولى من الذين استوفوا شروط الحصول على الإقامة المميزة ومُنحت لهم الإقامة المميزة، من بين متقدمين من 50 دولة و27 جنسية.

وتشمل الإقامة المميزة نوعين من الإقامة، الأولى إقامة غير محددة المدة، ويدفع مَن يستوفي شروط الحصول عليها مبلغ 800 ألف ريال لمرة واحدة، والثانية إقامة لسنة واحدة “قابلة للتجديد”، يدفع مَن يستوفي شروطها مبلغ 100 ألف ريال.

يذكر أن الإقامة المميزة تمنح المقيمين العديد من المميزات، منها: امتلاك العقارات بكافة أنواعها، والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ومزاولة الأعمال التجارية، والانتفاع بالعقارات، وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، إضافةً إلى حرية الخروج والعودة ذاتياً.