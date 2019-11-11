رصدت أسرة مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات تساعدها في العثور على ابنها الذي اختفى بالقرب من مربة بمنطقة عسير. وأوضحت أسرة المفقود المواطن طارق خمیس الصالحي وفقاً لـ”سبق”، أنها تلقت معلومات من بعض الأشخاص تفيد بمشاهدتهم إياه في الدرب، وكذلك صبيا.

وكان المواطن الصالحي الذي كان يعمل بأحد القطاعات العسكرية، قد اختفى في ظروف غامضة بمركز مربة في منطقة عسیر، عقب خروجه من منزله بمحافظة بیش في جازان وتوجھه إلى رحلة تنزه قبل أكثر من شهر.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد نحو شهرين على اختفائه.. أسرة المفقود الصالحي ترصد مكافأة مالية لمن يساعد في العثور عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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