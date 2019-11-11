مواطن يقتل طليقته «خنقًا» بعزيزية مكة.. سلَّم نفسه للشرطة قائلًا: ارتحت

تحقق النيابة العامة «دائرة النفس»، وشرطة العاصمة المقدسة، ممثلة في مركز شرطة العزيزية مع مواطن، في العقد الرابع من العمر، إثر قيامة بقتل طليقته الأربعينية، خنقًا داخل شقتها السكنية بحي العزيزية.

وكشفت مصادر «عاجل»، عن أنَّ الجاني توجَّه فجر اليوم الاثنين إلى شقة طليقته، وعلى إثر مشاكل أسرية سابقة بينهما، ولم يتوصلا لحلها، قام بخنقها حتى لفظت أنفاسها، وتركها في مسرح الجريمة عقب تأكده من وفاتها.

وتوجَّه الجاني إلى مركز شرطة العزيزية وسلم نفسه، مؤكدًا حسب قوله أنه قتلها وارتاح، وعلى ضوء ذلك تم تمرير بلاغ للجهات الأمنية المختصة، لمباشرة الحالة من خلال غرفة العمليات الأمنية «911».

وعند مباشرة الحالة من قبل فرق الهلال الأحمر تمَّ التأكد أنَّ المرأة توفيت حنقًا، وجرى نقل جثتها للجنة الطب الشرعي وثلاجة الوفيات بالمعيصم من أجل تشريحها، وإعداد تقرير طبي عن سبب الوفاة ووقتها.

وتمَّ إيقاف الجاني بمركز شرطة العزيزية حتى استكمال التحقيقات معه من قبل النيابة العامة وضابط الاستلام بالقسم قبل تصديق أقواله بالمحكمة وتمثيلة للجريمة، بحكم الاختصاص.

