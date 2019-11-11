«تعليم الطائف»: تطبيق الدوام الشتوي مطلع الأسبوع المقبل

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالطائف، بدء تطبيق الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي لجميع المدارس بمراحلها كافة للبنين والبنات، يوم الأحد المقبل 1441/3/20 هـ.
وأوضحت الإدارة في تعميم- حصلت عاجل على نسخه منه- أن بداية الاصطفاف الصباحي ستكون الساعة الـ7:15 صباحًا.
وتبدأ الحصة الأولى الساعة الـ7:30 صباحًا؛ نظرًا لطبيعة محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا، التي تتفاوت فيها أوقات دخول الشتاء والصيف.
وأكَّد التعميم على قائدي وقائدات المدارس، ضرورة التنبيه على منسوبي المدارس والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بالتوقيت الجديد.
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