«بن لبدة» يوجِّه بتعزيز كهرباء في الداير وربط المغذيات الجديدة

بحث محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، مع مدير كهرباء بني مالك المهندس جبران الحريصي، تعزيز الخدمة الكهربائية وربط المغذيات الجديدة في المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بالمحافظة مع مدير فرع شركة الكهرباء وممثل عن بلدية الداير، بحضور مشرفي ومهندسي الشركة المنفذة للمشاريع الكهربائية بالمحافظة.

وناقش الاجتماع الخطط التفصيلية والمقترحة لإنهاء مشروع تعزيز الخدمة الكهربائية وربط المغذيات الجديدة في المحافظة، وسبل التعاون بين الجهات الحكومية والشركة في سبيل تجاوز العقبات التي قد تطرأ.

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وشدَّد محافظ الداير على ضرورة إنجاز مشروع ربط المغذيات الجديدة لرفع جودة الخدمة وتحقيق رضا المستفيدين في المحافظة، كون الخدمة الكهربائية تعتبر من الخدمات الضرورية والأساسية، والتي يجب أن تكون على مستوى عالٍ من الكفاءة، لا سيما وأنَّ محافظة الداير ذات تعداد سكاني هائل وكثافة عمرانية.

وأشاد بالدور الكبير الذي يبذله فريق العمل في شركة الكهرباء بالمحافظة، مثنيًا على قرار إعادة فرع المحافظة بكامل قوته التجهيزية والبشرية.

ورفع محافظ الداير الشكر والتقدير للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، على متابعتهما المباشرة لكل ما يسهم في راحة المواطن وخدمته، خاصة المشاريع الكهربائية وتوجيهاتهم الكريمة المستمرة التي تشدّد على تذليل العقبات كافة التي تعترض تنفيذ المشاريع و إنجازها.