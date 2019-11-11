«الشورى» يطالب بـ«إجراءات صارمة» لمواجهة الاحتيال عبر الجوّال

وافق مجلس الشورى، اليوم الإثنين، على مشروع اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية الموقعة من قبل أطراف الاتفاقية.

جاء ذلك، خلال جلسة المجلس العادية الأولى من السنة الرابعة للدورة السابعة؛ برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، المنعقدة اليوم الإثنين، التي ناقشت التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439 / 1440هـ.

وطالب الأعضاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بإجراءات أكثر صرامة مع رسائل الاحتيال الواردة على الهواتف الجوالة، مُشيرين لضرورة إنشاء شبكة إنترنت وطنية لحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت بالمملكة، خاصة مع تكرار الاستهداف الإلكتروني للمواقع السعودية .

وتساءل الأعضاء عن أسباب التباطؤ في توفير خدمة تقنية الألياف البصرية، خاصة أن رؤية المملكة 2030 أكَّدت أن الهدف هو وصول هذه الخدمة إلى مليوني منزل في المملكة بحلول 2020.

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وناقش المجلس التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1439 / 1440هـ، ومن جانبهم أكَّد الأعضاء ضرورة الإسراع بإنشاء مركز دراسات القدس الشريف في دارة الملك عبدالعزيز، مُطالبين دارة الملك عبدالعزيز بدراسة وتقييم ما يُنشر عبر وسائل الإعلام الجديد عن تاريخ المملكة، وتحديد أثره ومدى انتشاره والموقف المناسب منه .

وأيضًا، وافق المجلس على تعديل المادة العاشرة من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام لتصبح بالنص الآتي: دون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة، يحكم على من تثبت إدانته برد المال محل الجريمة أو رد قيمته، وأي مكسب ترتب من ذلك المال.

وكذلك وافق على مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية.

