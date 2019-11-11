منح 73 شخصًا من 19 جنسية «الإقامة المميزة»

أعلن مركز الإقامة المميزة، اليوم الاثنين، منح الدفعة الأولى من المتقدمين بطلبات الحصول على الإقامة المميزة في المملكة ممن استوفوا الشروط الخاصة بالنظام، والذين بلغ عدهم 73 شخصًا.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة، بندر بن سليمان العايد، في بيان له: إنَّ الدفعة الأولى من الحاصلين على الإقامة المميزة شملت عددًا من المقيمين داخل المملكة، وآخرين من خارجها، وخضعت طلباتهم للدراسة والمعالجة طوال الأشهر الماضية.

وأضاف العايد، أنَّ عدد الحاصلين على الإقامة المميزة في الدفعة الأولى بلغ 73 شخصًا من 19 جنسية مختلفة، وتنوَّعت فئاتهم بين مستثمرين وأطباء وراغبين في الاستقرار مع أسرهم، موضحًا أنَّ عمليات التدقيق والمعالجة لا تزال مستمرة لبقية الطلبات.

وأشار العايد إلى أنَّ المركز تلقَّى آلاف الطلبات عبر منصته الإلكترونية من داخل المملكة وخارجها، خلال الأشهر الماضية، موضحًا أنَّ فرقًا متخصصة من المركز عملت على دراسة الطلبات والتواصل مع مقدميها وضمان مطابقة الشروط واستيفائها بحسب ما حدده نظام الإقامة المميزة.

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وقال الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة: إنَّ «المملكة ترحب بالجميع سواء من الأشقاء والأصدقاء المقيمين في المملكة أو الراغبين بالقدوم والعيش على أراضيها، كشركاء فاعلين في المجتمع السعودي، يشعرون بالاستقرار والأمان والرفاه، الذي تتمتع به المملكة بفضل الله ثم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين؛ حيث ستمكن الإقامة المميزة حامليها من العيش في مجتمع حيوي مزدهر، مع حرية الاستثمار في قطاعات متعددة، وذلك في ظلّ النمو المتسارع للفرص التي تقودها البرامج التنفيذية لرؤية المملكة الطموحة».

وأكَّد العايد أنَّ عملية التقدم للحصول على الإقامة المميزة متاحة لأي شخص يستوفي الشروط ذات العلاقة، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية (سابرك) عبر الرابط التالي: saprc.gov.sa، مشيرًا إلى أنَّ المركز مستمر في منح الإقامة المميزة لدفعات أخرى من المتقدمين فور اكتمال معالجة طلباتهم واستيفاء الشروط اللازمة.

يذكر أنَّ الإقامة المميزة تنقسم إلى نوعين، هما: إقامة غير محددة المدة، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800 ألف ريال لمرة واحدة، والنوع الثاني هو إقامة لسنة واحدة (قابلة للتجديد)، ويحصل عليها المتقدِّم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 100 ألف ريال في السنة الواحدة. وفقًا لـ«العربية».

ويمنح نظام الإقامة المميزة عدة مزايا، منها: الإقامة مع الأسرة، واستصدار أذون زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقار للسكن أو التجارة أو الصناعة؛ باستثناء مدينتي مكة والمدينة؛ حيث ينتفع بعقاراتهما لمدة لا تتجاوز 99 سنة دون التملك، ويكون هذا الحق قابلًا للانتقال إلى الغير.