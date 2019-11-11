«الدفاع المدني» يحذر من تجمعات السيول وحالة مطرية غدًا الثلاثاء

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، من تقلبات جوية مختلفة وأمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، قد تؤدي إلى جريان سيول؛ وذلك بدءًا من غد الثلاثاء حتى يوم الجمعة القادم.

وذكرت مديرية الدفاع المدني، في بيان لها نشرته عبر حسابها بموقع التواصل تويتر، أنه وفقًا لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد، من تقلبات جوية مختلفة وأمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، فإن من المتوقع حالة مطرية على أجزاء من المملكة، تتأثر بها مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض، والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.

وتتضمن الحالة الجوية على المناطق السابقة، هطول أمطار متفاوتة الغزارة، ورياحًا نشطة السرعة، وتزداد فرصة هطول الأمطار الرعدية على المناطق المصحوبة بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد، ويحتمل تعرض أجزاء منها لأمطار شديدة الغزارة تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، وعدم المخاطرة والمجازفة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية والتخييم فيها، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.

