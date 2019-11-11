بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح حكم قراءة القرآن من الجوال بدون وضوء

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، حكم قراءة القرآن من الجوال، مشيرًا إلى أنها «جائزة ولا إشكال في ذلك»، مبينًا أن من الأفضل أن تكون قراءة القرآن من المصحف، لكن قراءته من الجوال لا شيء فيها.

وقال الشيخ المنيع، خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»، إن الأصل في الجوالات وأجهزة الكمبيوتر الأخرى، أنها طاهرة إلا أن ينالها شيء من النجاسة أو نحو ذلك، مضيفًا أنه لا بد من التعامل باحترام مع الجوال إذا كان مفتوحًا على القرآن الكريم مثله مثل احترام المصحف.

وأشار الشيخ المنيع إلى أنَّ مسألة وجوب الوضوء أثناء قراءة القرآن تحتاج للمزيد من النظر والتأمل، موضحًا أنَّ ما يسري على الجوال- إن كان يُستخدَم في قراءة القرآن- يسرِي أيضًا على المصحف، فلا يجوز فتح أي تطبيقات للقرآن داخل دورات المياه وما في حكمها.