بدء مشروع «الموظف الشامل» بمجمع الملك فيصل بالطائف

نجح مجمع الملك فيصل بالطائف في تطبيق مشروع «الموظف الشامل»، من أجل الارتقاء بالخدمات وتركيزها في مكان واحد، وأشار الأخصائي أول مبارك اليامي، مدير المجمع، أنَّ الفكرة تتمثل في دمج العديد من المهام المتنوعة التي كانت موزَّعة بين عدة أقسام في قسم واحد تحت مسمى «الموظف الشامل».

ولفت إلى أنَّ المشروع أسهم في التحوُّل الكامل من أجل إنجاز الأعمال المختلفة من قبل الموظف دون الحاجة إلى التنقل بين الأقسام, موضحًا أنَّ المهام المتعددة التي يتم القيام بها تتمثل في الاستعلام عن حالات التنويم، وحجز المواعيد، وعرض مواعيد العيادات، وإشعار دخول وخروج المرضى، والإجازات المرضية، واستخراج بدل الفاقد، وشهادات التطعيم، والإحصائيات المختلفة، وغيرها من الأمور التي من الممكن القيام بها.

تجدر الإشارة إلى أنَّ مجمع الملك فيصل يضم 2 من المستشفيات بسعة 800 سرير منها المستشفى العام بـ500 سرير والنساء والولادة بـ300 سرير، كما يضمّ المستشفى مختلف التخصصات وزوّد بجميع التجهيزات الحديثة والمتطورة.