الدفاع المدني : يدعو الى عدم المخاطرة والمجازفة بعبور الأودية

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة والابتعاد عن اماكن تجمع السيول وعدم المخاطرة والمجازفة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية والتخييم فيها والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الإجتماعي حفاظاً على سلامتهم متمنياً السلامة للجميع.
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