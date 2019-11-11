السعودية اليوم / "منتدى مسك العالمي": شباب الاقتصاديات الناشئة أكثر إيجابية تجاه التحديات من نظرائهم في الدول المتقدمة



الرياض 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

أظهر مؤشر الشباب العالمي المنبثق عن "منتدى مسك العالمي" أن 82% من الشباب في العالم يؤمنون أن التعلم عملية مستمرة مدى الحياة، مشيراً إلى أن الشباب الذين ينشؤون في اقتصادات ناشئة يمثلون سلوكًا إيجابيًا تجاه التحديات أكثر من الناشئين في اقتصادات متقدمة, وذلك تزامنا مع إطلاق منتدى مسك العالمي أعماله في نسخته الرابعة تحت عنوان "إعادة صياغة العمل".

ويُعنى المؤشر بتقييم التحديات التي تواجه تنمية الشباب في 25 دولة حول العالم بهدف إلهام المنظمات العاملة مع الشباب ودعم جهودها من خلال تقديم الإحصاءات اللازمة، فيما يسعى منتدى مسك العالمي الذي تنطلق أعماله غداً لمعالجة عدة محاور أساسية تتركز في المهارات من أجل اقتصاد المستقبل، وريادة الأعمال والتوظيف، والمواطنة العالمية النشطة.

ويهدف المنتدى إلى تمكين الشباب ليصبحوا مشاركين نشطين في اقتصاد المستقبل، وإيجاد منصة دولية شبابية لتبادل المعرفة وذكر تجاربهم الناجحة عن قرب للوصول إلى نتائج وتوصيات ومبادرات تصب في تنمية وتطوير الطاقات الشبابية.

وبسؤال 25 ألف شاب من عدة دول حول استعدادهم لاقتصاد المعرفة، أكدوا أن الفرق بين الدول المتقدمة والنامية في الاقتصاد يعود إلى فارق الاستعداد بين شباب تلك الدول، رغم أن الشباب الذين ينشؤون في اقتصادات ناشئة يمثلون سلوكًا ايجابيًا تجاه التحديات أكثر من الناشئين في اقتصادات متقدمة.

وأظهرت دراسة أخرى أجراها منتدى مسك العالمي بالتعاون مع كلية الأمير

وأظهر المؤشر أن نحو نصف سكان العالم هم من الشباب و90% منهم يعيشون في دول نامية، كما خلصت دراسة أخرى تحت عنوان الاستعداد لمستقبل العمل أجراها منتدى مسك العالمي بالتعاون مع شركة "إي تي كيرني" إلى أنه بحلول عام 2035 ستصبح المهام الإدراكية الروتينية أوتوماتيكية، بينما ستظل المهام الإدراكية غير الروتينية والمهام اليدوية على ما هي عليه.

وأوردت دراسة الاستعداد لمستقبل العمل أنه في الوقت الحالي يوجد تفاوت شديد بين المهارات المطورة من قبل النُظم التعليمية وبين المهارات المطلوبة لسوق العمل، كما أن مستوى تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منخفض في مقرات العمل، الذي قد يحمل أثرًا مباشرًا على الاستعدادية لمستقبل العمل.

ولفتت الدراسة الانتباه إلى أن الالتزام بالوجود في مواقع العمل - الذي أطلق عليه مصطلح "الحضور المُقنَّع" - مفهوم تقليدي قديم، يتنافى مع حرية الموظفين في تقديم العمل من أي مكان حتى خارج الحدود.

واتضح من خلال المؤشر أن 75% من الشباب الذين أجابوا على الاستبيان أكدوا أهمية التعلم، وأن الدراسة والعمل والعيش في الخارج تجربة قيّمة، لا سيما في ظل اعتماد الاقتصاد على العمل.

// انتهى //

16:48ت م

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الرياض 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واسأظهر مؤشر الشباب العالمي المنبثق عن "منتدى مسك العالمي" أن 82% من الشباب في العالم يؤمنون أن التعلم عملية مستمرة مدى الحياة، مشيراً إلى أن الشباب الذين ينشؤون في اقتصادات ناشئة يمثلون سلوكًا إيجابيًا تجاه التحديات أكثر من الناشئين في اقتصادات متقدمة, وذلك تزامنا مع إطلاق منتدى مسك العالمي أعماله في نسخته الرابعة تحت عنوان "إعادة صياغة العمل".ويُعنى المؤشر بتقييم التحديات التي تواجه تنمية الشباب في 25 دولة حول العالم بهدف إلهام المنظمات العاملة مع الشباب ودعم جهودها من خلال تقديم الإحصاءات اللازمة، فيما يسعى منتدى مسك العالمي الذي تنطلق أعماله غداً لمعالجة عدة محاور أساسية تتركز في المهارات من أجل اقتصاد المستقبل، وريادة الأعمال والتوظيف، والمواطنة العالمية النشطة.ويهدف المنتدى إلى تمكين الشباب ليصبحوا مشاركين نشطين في اقتصاد المستقبل، وإيجاد منصة دولية شبابية لتبادل المعرفة وذكر تجاربهم الناجحة عن قرب للوصول إلى نتائج وتوصيات ومبادرات تصب في تنمية وتطوير الطاقات الشبابية.وبسؤال 25 ألف شاب من عدة دول حول استعدادهم لاقتصاد المعرفة، أكدوا أن الفرق بين الدول المتقدمة والنامية في الاقتصاد يعود إلى فارق الاستعداد بين شباب تلك الدول، رغم أن الشباب الذين ينشؤون في اقتصادات ناشئة يمثلون سلوكًا ايجابيًا تجاه التحديات أكثر من الناشئين في اقتصادات متقدمة.وأظهرت دراسة أخرى أجراها منتدى مسك العالمي بالتعاون مع كلية الأمير محمد بن سلمان لريادة الأعمال - التي تناقش الفرق بين نية المبادرة مقابل العمل عليها لدى رواد الأعمال - وجود تشعب في اهتمامات الشباب وانقسامها بين أهمية فرص التدريب بواقع 18.1% والدراسة في الخارج بواقع 10.8% في صناعة المشاريع التجارية، في حين أشارت إلى أن الوظائف القديمة يمكن استبدالها وإيجاد وظائف جديدة لتحل محلها، إذ من السهل توقع الوظائف الموجودة والأقسام التي قد تُستحدث للتماشي مع متطلبات العصر، وآليات الأعمال الحديثة.وأظهر المؤشر أن نحو نصف سكان العالم هم من الشباب و90% منهم يعيشون في دول نامية، كما خلصت دراسة أخرى تحت عنوان الاستعداد لمستقبل العمل أجراها منتدى مسك العالمي بالتعاون مع شركة "إي تي كيرني" إلى أنه بحلول عام 2035 ستصبح المهام الإدراكية الروتينية أوتوماتيكية، بينما ستظل المهام الإدراكية غير الروتينية والمهام اليدوية على ما هي عليه.وأوردت دراسة الاستعداد لمستقبل العمل أنه في الوقت الحالي يوجد تفاوت شديد بين المهارات المطورة من قبل النُظم التعليمية وبين المهارات المطلوبة لسوق العمل، كما أن مستوى تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منخفض في مقرات العمل، الذي قد يحمل أثرًا مباشرًا على الاستعدادية لمستقبل العمل.ولفتت الدراسة الانتباه إلى أن الالتزام بالوجود في مواقع العمل - الذي أطلق عليه مصطلح "الحضور المُقنَّع" - مفهوم تقليدي قديم، يتنافى مع حرية الموظفين في تقديم العمل من أي مكان حتى خارج الحدود.واتضح من خلال المؤشر أن 75% من الشباب الذين أجابوا على الاستبيان أكدوا أهمية التعلم، وأن الدراسة والعمل والعيش في الخارج تجربة قيّمة، لا سيما في ظل اعتماد الاقتصاد على العمل.// انتهى //16:48ت م0193

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.