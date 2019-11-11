السعودية اليوم / إصدار مليون تأشيرة عمرة وأكثر من 800 ألف معتمر يصلون إلى المملكة



جدة 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

أعلنت وزارة الحج والعمرة صدور 1,050,665 تأشيرة وذلك حتى نهاية 12 ربيع الأول الجاري، حيث جاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 838,464 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 298,002 معتمرًا.

وأوضحت الوزارة في بيان إحصائي أن دخول المعتمرين إلى المملكة تنوع بين المنافذ الجوية التي وصل عبرها 806,251 معتمرًا، فيما وصل عن طريق المنافذ البرية 32,210 معتمرًا، في حين وصل 3 معتمرين عبر المنافذ البحرية.

وسجلت الإحصاءات مغادرة 540,462 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

يذكر أن وزارة للحج والعمرة طورت محرك الحجز المركزي "مقام" الذي يتيح لطرفي الخدمة سواءً شركات العمرة أو الفنادق أو شركات النقل من جهة، والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف من جهة أخرى، التعاقد بشكل مباشر من خلال منصات السفر العالمية، في منظومة من تقنيات التوثيق والذكاء الاصطناعي التي تتيح توثيق عمليات التعاقد كافة وحفظ حقوق الطرفين لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية بين أطراف الخدمة.

كما يتيح محرك الحجز المركزي بالتكامل بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني إصدار التأشيرات الإلكترونية دون الحاجة للمعاملات الورقية.

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16:42ت م

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